Роспотребназор предложил ввести в Свердловской области локдаун по «московскому сценарию»

Если Алексей Шмыков согласится принять такие меры, это значит, что под запрет попадут многие места, где массово собираются люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область может ввести локдаун по «московскому сценарию». Региональное управление Роспотребнадзора предлагает исполняющему обязанности губернатора Алексею Шмыкову с 28 октября по 7 ноября закрыть или приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов, салонов красоты и большинства других мест массового пребывания людей. Об этом пишет издание Znak.com.

Если Алексей Шмыков согласится принять такие меры, это значит, что под запрет попадут многие места, где массово собираются люди. Под закрытие или отмену попадают:

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия (кроме работы на вынос и доставки);

Объекты розничной торговли (кроме аптек, продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости, а также магазинов, которые продают товары дистанционно, с доставкой);

Организации, оказывающие бытовые услуги (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток);

Салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

Физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

Массовые мероприятия;

Театры, музеи, культурные, выставочные, просветительские мероприятия (в том числе выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги);

Кинотеатры, концертные залы, цирки;

Детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагери дневного пребывания,

Зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Накануне в Екатеринбурге и Свердловской области 25 октября 2021 года зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: 644 человека подхватили вирус. Буквально накануне в регионе зафиксировали предыдущий рекорд – 633.