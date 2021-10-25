В Екатеринбурге 30-летний водитель погиб в столкновении с «УАЗом»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 30-летней легковушки «ВАЗ-21099» погиб в столкновении с отечественным «УАЗ Патриот». Авария произошла около 16:30 недалеко от дома № 13/4 на улице Трактовой. По предварительным данным, он не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства.

- Известно, что погибший двигался со стороны ЕКАДа в сторону улицы Реактивной. Его стаж вождения составлял 12 лет. За рулем «УАЗа» был 70-летний мужчина с 51-летним стаже, он в ДТП не пострадал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, В юго-западном районе Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Около 12:40 водитель за рулем Renault Duster, выезжая с парковки ТЦ «Параход», не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, который ехал по Амундсена. В Renault ехала семья с 4-летним ребенком.