Игрок «Урала» вновь вошел в состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Урал"

Игрок футбольного клуба «Урал» Арсен Адамов вошел в расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году. Нашим игрокам предстоит провести две игры: против Кипра и Хорватии. Об этом пишет официальный Telegram-канал сборной.

22-летний футболист играет на позиции защитника, в этом году он провел за уральскую команду 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, накануне Футбольный клуб «Урал» на выезде уступил грозненскому «Ахмату», матч завершился со счетом 1:0. В составе хозяев поля отличился нападающий Себаи Сенин, он забил единственный гол в середине второго тайма.

Из-за этого поражения уральская команда опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице и рискует вылететь из премьер-лиги. В 12 проведенных матчах в активе команды всего 9 набранных очков.