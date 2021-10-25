В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, который два года числился в федеральном розыске

Мужчину доставили в ближайший отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж Росгвардии задержал мужчину, который числился в федеральном розыске с 2019 года. В минувшие выходные в ведомство поступило сообщение о краже в торговом центре на улице Академика Сахарова, на адрес тут же отправили группу задержания.

- Сотрудники задержали в торговом зале 52-летнего мужчину. Во время проверки росгвардейцы установили, что с ноября 2019 года задержанный находится в федеральном розыске УМВД России по городу Челябинску как без вести пропавший, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину доставили в ближайший отдел полиции. Инициатора розыска уведомили о месте нахождения пропавшего.