В Нижнем Тагиле 10-классница покончила с собой

Подросток скончалась на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 16-летняя школьница покончила с собой. Трагедия произошла днем на улице Металлургов. По сообщениям очевидцев, девушка училась в 10 классе школы № 49. Об этом пишет паблик «ВКонтакте» «Инцидент. Нижний Тагил».

- Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ППС, - сообщили свидетели происшествия.

Официальных комментариев полиции пока не поступало. Знакомые погибшей школьницы не знают, почему она решилась на такой шаг. Знакомые девушки теряются в догадках о причинах случившегося.

- Она была обычной девчонкой. Много не пила, любила гулять. Мечтала сдать на права после школы, - рассказала «КП»-Екатеринбург знакомая погибшей.

Напомним, что в Екатеринбурге свела счеты с жизнью 13-летняя девочка.