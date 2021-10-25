В Екатеринбурге 43-летний мужчина потерял 4.7 миллиона рублей, доверив их лжетрейдерам

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в августе он познакомился с девушкой в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летний местный житель лишился 4.7 миллионов, пытаясь заработать денег на бирже. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в августе он познакомился с девушкой в интернете, она предложила ему приумножить свои сбережения с помощью услуг трейдеров, и он заинтересовался таким предложением.

- Неустановленные лица под видом представителей трейдинговой организации предложили внести деньги на фондовую площадку, которая якобы сразу принесет высокий доход. Они обещали, что можно «вывести» полученные дивиденды в любой момент, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого ему стали звонить «консультанты», которые советовали, как и куда перечислить деньги. В течение полутора месяцев он отдал 4.7 миллиона. После того, как он захотел забрать вложения, и не смог этого сделать, он понял, что его обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».