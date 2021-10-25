Мэр Екатеринбурга заложил памятную монету в основание будущего комплекса у «Калининца»

По словам Алексея Орлова, это очень серьезный объект, и его реконструкцию придется проводить в сжатые сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр уральской столицы Алексей Орлов заложил памятную монету в фундамент будущего комплекса на территории СК «Калининец». Планируется, что компания-подрядчик возведет объект с трибунами почти на три тысячи зрителей и реконструирует легкоатлетический стадион к середине марта 2023 года.

- При этом стройка не мешает посетителям спортивно-оздоровительного комплекса. Каждый почетный гость мероприятия заложил в основание здания памятную монету с надписью: «Калининец. Универсиада. 2023», - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам Алексея Орлова, это очень серьезный объект, и его реконструкцию придется проводить в сжатые сроки. Кстати, все соревнования по легкой атлетике пройдут именно в «Калининце». Стадион будет соответствовать всем требованиям FISU и Международной федерации легкой атлетики. Также усовершенствованная инфраструктура «Калининца» будет служить горожанам разных возрастов.