В Екатеринбурге собирают деньги на выкуп лошади, которую хозяин держит в ужасных условиях

Фото: страница Лейлы Гусейновой в социальных сетях

В Екатеринбурге сотрудники «Фонда Ройзмана» пытаются спасти истощенную лошадь, которую собственный хозяин держит в ужасных условиях. У животного нет хорошего пропитания. К ним обратились местные жители и рассказали, что наблюдают за скакуном уже девять дней.

- Во дворе в любую погоду в этом углу стоит совершенно замученная исхудавшая белая лошадка, без еды, без навеса под дождем и мокрым снегом. Никто из моей семьи ни разу не видели, чтобы ее кормили, - написала сотрудница «Фонда Ройзмана» Лейла Гусейнова на своей странице в социальных сетях.

Специалисты заявляют, что у лошади в доступе гнилое сено. Ложиться она не может физически, как пояснил хозяин «она спит стоя». Владелец животного заявил, что готов продать его за 80 тысяч рублей.