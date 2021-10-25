На Урале за три дня пресекли четыре тысячи нарушений ПДД

Рейд проходил три дня в рамках мероприятия «Безопасная дорога» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции с 19 по 21 октября пресекли четыре тысячи нарушений правил дорожного движении в Свердловской области. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Большая часть нарушений – каждое четвертое – допущено пешеходами, - говорится в сообщении.

Пешеходы оправдывали нарушения ПДД тем, что они спешили. Также они говорили, что им было далеко идти до пешеходного перехода. Рейд проходил три дня в рамках мероприятия «Безопасная дорога». Сотрудники ГИБДД проводили профилактику ДТП с участием пешеходов и водителей при проезде «зебр».

Также сотрудники Госавтоинспекции замечали водителей, которые при проезде пешеходных переходов не предоставляли преимущество в движении пешеходам. Водители оправдывались тем, что не видели людей на «зебре» из-за других машин.

Для пешеходов, нарушивших ПДД, предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Для водителей, которые не предоставили преимущество пешеходу, штраф равен от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

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