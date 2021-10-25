В Екатеринбурге таксист украл с карты 75-летней женщины шесть тысяч рублей

Как оказалось, украденные деньги злоумышленник уже успел потратить Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге таксист украл с карты 75-летней пенсионерки шесть тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, во время поездки молодой водитель попросил у нее телефон, чтобы позвонить. А уже дома она обнаружила, что с ее счета пропали деньги, их отправили на неизвестный счет.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за мошенничество и кражу 22-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания. По его словам, он незаметно вошел в мобильный банк и через данный сервис перевел на счет своего знакомого, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, украденные деньги злоумышленник уже успел потратить. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры его пресечения.