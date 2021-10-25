В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте установят велодорожки и пешеходные тротуары

Планируется, что работы начнутся в 2022 году, на стартовом этапе выделят 12.8 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте благоустроят велодорожки и пешеходные тротуары. Планируется, что на эти цели выделят 240 миллионов рублей, все работы пройдут до 2025 года включительно. Подрядчика будут искать через сервис госзакупок.

В планах у строителей обустроить нечетную сторону Ленинградского проспекта между домами №39 до №103: на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари – это более километра благоустройства. Его замостят плиткой – уложат около 31,5 тысяч квадратных метров покрытия, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что работы начнутся в 2022 году, на стартовом этапе выделят 12.8 миллиона рублей. в 2023-2024 годах средств не предусмотрено. Основной транш почти в 228 миллионов рублей выделят в 2025 году.