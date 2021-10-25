Свердловский депутат Госдумы предупредил о последствиях в случае подорожания гречки на 20%

Стоимость гречки может существенно вырасти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий в нижней палате парламента Свердловскую область, назвал недопустимым подорожание гречки и овсянки на 20%. Эту информацию народный избранник в беседе с изданием NEWS.ru назвал манипулятивной.

Если же подорожание все-таки произойдет, то покупатели могут смести с полок магазинов эти товары из-за паники и неразберихи.

По словам Иванова, время от времени сельхозпроизводители пытаются манипулировать ценами для собственного обогащения, что недопустимо.

При этом, депутат отметил, что гречка и овсянка могут подорожать, но не более, чем на уровень инфляции, но никак не на 20%. В противном случае придется вводить государственное регулирование цен.