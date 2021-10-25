Боец из Екатеринбурга Петр Ян проведет реванш за пояс UFC 30 октября

Реванш пройдет в Абу-Даби Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Абу-Даби 30 октября пройдет реванш за звание чемпиона UFC между уральским бойцом Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. На улицах Екатеринбурга уже появились огромные баннеры в поддержку российского спортсмена, сообщает «Фонд святой Екатерины».

- Их можно увидеть на кольцовской трассе у заезда в «Сима-Ленд», - говорится в сообщении.

На баннерах написано: «Вся Россия с Петром Яном». Бой пройдет в субботу. На кону титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперником уральского спортсмена станет Кори Сэндхаген.

Изначально, Петр Ян должен был провести реванш против действующего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга. Однако американец отказался от поединка из-за проблем с шеей.

Первый бой Яна и Стерлинга прошел в марте 2021 году. Тогда россиянин выигрывал бой. Однако в какой-то момент он нанес запрещенный удар коленом в голову. Яна дисквалифицировали. Стерлинг забрал пояс чемпиона.

- Фраза, которая размещена на баннере: «Вся Россия с Петром Яном», - это не пустые слова. Это слова благодарности от команды всем фанатам смешанных единоборств, которые поддержали Петра в этой ситуации, - говорится в сообщении «Фонда святой Екатерины».

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