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Общество25 октября 2021 14:47

Для туристических кластеров Урала создадут управляющую компанию

Такое решение принял губернатор Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Решение принял губернатор Свердловской области

Решение принял губернатор Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании управляющей компании для туристических кластеров региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Управляющая компания туристическими и реакционными кластерами станет правопреемником УК туристско-развлекательного «Гора Белая», и будет отвечать за развитие не только этого, но и других подобных проектов.

Пока официальных документов о принятии этого решения на официальном интернет-портале Свердловской области нет.