Для туристических кластеров Урала создадут управляющую компанию

Решение принял губернатор Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании управляющей компании для туристических кластеров региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Управляющая компания туристическими и реакционными кластерами станет правопреемником УК туристско-развлекательного «Гора Белая», и будет отвечать за развитие не только этого, но и других подобных проектов.

Пока официальных документов о принятии этого решения на официальном интернет-портале Свердловской области нет.