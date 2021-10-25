Для туристических кластеров Урала создадут управляющую компанию

Решение принял губернатор Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании управляющей компании для туристических кластеров региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Управляющая компания туристическими и реакционными кластерами станет правопреемником УК туристско-развлекательного «Гора Белая», и будет отвечать за развитие не только этого, но и других подобных проектов.
Пока официальных документов о принятии этого решения на официальном интернет-портале Свердловской области нет.