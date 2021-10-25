В Екатеринбурге у пользователей карт «Альфа Банка» не проходят платежи

Оплата по картам "Альфа-Банка" не проходит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября у пользователей карт «Альфа-Банка» возникли проблемы с оплатой товаров и услуг по безналичному расчету. Терминал при оплате выдает ошибку, при этом в приложении указано, что сумма списана с карты.

- Пришел в «Пятерочку», оплата не прошла, поэтому товар забрать не получилось, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читатель. – Позже увидел, что деньги с карты были списаны.

Схожая история произошла с жительницей Екатеринбурга, которая решила пообедать в кафе, оплатить который она также собиралась безналичным расчетом.

- В итоге деньги со счета списали два раза, однако оплата так и не прошла, - рассказывает читательница «КП-Екатеринбург».

По телефону «горячей линии» «Альфа-банка» робот говорит, что проблема в ближайшее время будет решена. Однако вернутся ли деньги на счет – пока непонятно.