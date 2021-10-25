В Сургуте реконструируют вокзал

Вокзал обновят за три года. Фото: Югра-ТВ

В 2022 году в Сургуте стартует реконструкция железнодорожного вокзала. Инвестиционное соглашение между правительством Югры и РЖД стороны намерены подписать в конце октября.

Работы по реконструкции объекта проведут за три года, и в 2025 году обновленный вокзал откроет свои двери для пассажиров. Об этом пишет ugra-tv.ru.

Площадь объекта после реконструкции увеличится почти в два раза (на 79%). Здесь появятся гостиница, а также комната матери и ребенка. Также на вокзале полностью обновят залы ожидания, кассы и торговые ряды.