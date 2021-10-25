В Нижнем Тагиле водителя иномарки зажало в салоне после ДТП

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле водитель Toyota Corona не справился с управлением и влетел в столб. 38-летнего мужчину зажало в салоне автомобиля. Вызволять его пришлось спасателям.

- От диспетчера СМП поступил звонок, что на ул.Краснознамённой автомобиль врезался в опору ЛЭП, в результате аварии водитель оказался зажат в салоне авто. Поисково-спасательная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где достали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в Instagram Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Свердловской области, водителя проверили на состояние опьянения - он был трезв. Кстати, травм в аварии он не получил.