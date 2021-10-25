Врач Александр Соловьев назвал ситуацию с COVID-19 в свердловских больницах катастрофической

Ситуация в больницах Среднего Урала сложная Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев раскритиковал свердловские власти за проведение в Екатеринбурге 22 октября фестиваля Ural Music Night, который собрал около 20 тысяч зрителей.

Врач уверен, что вероятность заражения коронавирусом на массовых мероприятиях очень высока. И от заражения дельта-вариантом COVID-19 не спасает прививка и антитела после перенесенного недавно заболевания.

- Проведение музыкального фестиваля – это ошибка. Не учтен очень важный фактор – в Свердловской области сейчас неконтролируемое распространение дельта-варианта коронавируса, который сверхзаразен. Он способен поражать не только людей максимально восприимчивых, но и тех, кто был вакцинирован, и тех, кто ранее переболел коронавирусом, - рассказал Александр Соловьев радио «Комсомольская правда» [92.3 fm].- Поэтому допуск на массовые мероприятия, которые проходят в закрытом и плохо вентилируемом помещении при условии, что люди без масок – это не правильно. Они там поют, эмоционально реагируют на выступления артистов. То есть, созданы идеальные условия для формирования высокозаразного аэрозоля.

Александр Соловьев уверен, что с массовыми мероприятиями нужно повременить. Фото: страница спикера в Facebook

По словам эксперта лабораторной диагностики, на фестиваль допускались люди без предварительного тестирования, то есть ни один человек не может убедительно сказать, что туда не были допущены инфицированные люди.

- Это сверхраспространение. Такие случаи были зафиксированы при проведении аналогичных концертов в странах Евросоюза. И однозначно было показано, что недостаточно для безопасного проведения концертов в условиях массового распространения ковида, только того, что люди приходят после вакцинации, либо переболевшие.

Александр Соловьев уверен, что в нынешней ситуации с распространением дельта-варианта коронавируса QR-коды не спасут. От властей требуется детальная проработка мер применительно к каждой конкретной ситуации, а сейчас превалирует формальный подход.

- Одновременно в настоящее время проходят разные мероприятия с участием большого количества людей. Прошли математические бои с участием школьников из разных классов разных школ со всей области. Проходят локальные мероприятия. Например, в МВД собрали сотрудников для демонстрации навыков. Это все скучивает людей из разных городов. Эти мероприятия не прекращаются, - рассказывает Александр Соловьев. - На мой взгляд, нужно очень критично и в кратчайший период времени пересмотреть меры в Свердловской области, иначе нас ждет катастрофа. Она итак уже наступила: в больницах катастрофическая ситуация.

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