В УрФУ лекции численностью больше 25 студентов до конца года будут дистанционными

Изменения начнут действовать в университете с 25 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ лекции численностью больше 25 студентов до конца 2021 года будут дистанционными. Соответствующий приказ подписал ректор ВУЗа Виктор Кокшаров. Изменения вступают в силу с 25 октября.

- Так как растет заболеваемость студентов и преподавателей и ковидом, и ОРВИ, ректор подписал еще один приказ, - рассказали в пресс-службе университета.

По данным ВУЗа, за неделю коронавирус подтвердился у 23 сотрудников и 68 студентов - это больше всего с начала учебного года.

Ранее Виктор Кокшаров подписал приказ об отмене занятий в университете в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.