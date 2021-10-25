В Екатеринбурге на Уктусе построят канатную дорогу

Протяженность канатной дороги составит почти 600 метров. Фото: сайт Главгосэкспертизы
В Екатеринбурге на территории горнолыжного комплекса «Уктус» построят канатную дорогу, которая будет работать круглый год. Ее проект одобрила Главгосэкспертиза.
- Раньше для подъема на гору они пользовались бугельным подъемником, который предназначен только для снежного времени года, - говорится на сайте ведомства.
Протяженность канатной дороги составит почти 600 метров. Подъемник с двухместными креслами сможет перевозить до 600 человек в час. Также в рамках проекта построят одноэтажное здание, в котором будет находиться оператор, который обслуживает дорогу.
Летом канатной дорогой зимой смогут пользоваться велосипедисты, которые занимаются даунхиллом, и горожане, которые захотят подняться на вершину и посмотреть на город.
О строительстве канатной дороги в Екатеринбурге заговорили еще в 2018 году. В 2019 году проект канатной дороги предложил мэрии генконсул Франции Пьер-Алэн. После этого бывший мэр Александр Высокинский заявил, говоря о планах на 2020 год, что идея канатной дороги будет рассмотрена. Тогда предлагалось два перспективных маршрута: от микрорайона Академический до Ботаники и от Драмтеатра через Городской пруд до улицы Первомайской.
В том же год Высокинский подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории для запуска канатной.
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