С 25 октября на Среднем Урале введены зоны COVID-free. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На матчи «Автомобилиста» начнут пускать по QR-кодам. Ограничительные меры прописаны в указе губернатора Свердловской области. Кроме сертификата нужно будет также предоставить и паспорт. Это касается как фанатов, так и журналистов.

Ближайшие домашние матчи «Автомобилиста»:

26 октября. «Автомобилист» - «Ак Барс» (Казань). Начало в 19-00 28 октября. «Автомобилист» - «Витязь» (Московская область). Начало в 19-00 30 октября. «Автомобилист» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Начало в 17-00

Напомним, что с 25 октября на Среднем Урале введены зоны COVID-free. До 30 октября это касается спортивных объектов, музеев, библиотек, выставок.