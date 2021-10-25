В Екатеринбурге из-за случаев коронавируса на дистант перевели 246 классов

Три процента от всех классов в городе ушли на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, по данным департамента образования на 25 декабря, на дистанционном обучении находятся 262 класса. Это на 59 классов больше, чем неделю назад. Из них 246 отправили получать знания из дома из-за случаев коронавируса,16 - из-за вспышек ОРВИ в школьных коллективах.

- Это 3% от общего количества классов в Екатеринбурге. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - рассказали в департаменте образования.

Что касается дошкольных учреждений, по домам отправили 68 групп из-за случаев коронавируса и 91 из-за случаев ОРВИ - всего 159 групп дошкольников. В департаменте образования отмечают, что это пять процентов от общего количества групп в садиках города.

Напомним, что в нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября, школьники будут находиться на каникулах, а в детских садах организуют дежурные группы.

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