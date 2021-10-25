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Здоровье25 октября 2021 11:51

Губернатор Югры оценила работу региональных медиков

В период пандемии нагрузка на специалистов выросла более чем на 200%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Нагрузка на медиков Югры выросла более чем в два раза

Нагрузка на медиков Югры выросла более чем в два раза

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила работу региональных медиков в период пандемии коронавируса. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе COVID-19 болеют 17 812 человек, из которых 15 566 человек лечатся амбулаторно. В стационарах лечение проходят 2 246 пациентов.

- Количество вызовов, выполненных бригадами скорой медицинской помощи Югры. в день превышает 2 тысячи. Это колоссальная нагрузка, - заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По словам главы региона, специалисты первичного звена здравоохранения в этот период перерабатывают на 200%. Многие врачи трудятся на более чем двух ставках, обходы пациентов на дому они заканчивают за полночь. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Также Наталья Комарова отметила, что сегодня для оказания привлечены студенты, а также преподаватели медицинских учебных учреждений.