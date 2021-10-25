В Свердловской области действует шесть природных пожаров

На территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пожарные продолжают борьбу с природными пожарами. На 25 октября в регионе продолжает гореть 93,81 гектар. Все очаги локализованы.

- Спасатели продолжают борьбу с возгораниями на территории Екатеринбурга и Березовского городского округа. Задействовано более 300 человек (в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов) и 53 единицы техники, - рассказали в департаменте информполитики.

На территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. О любом возгорании необходимо сообщать по номеру 112.