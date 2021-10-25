В Екатеринбурге чиновников перестали пускать в мэрию без QR-кодов

Посетители должны предъявить охране на входе QR-код и паспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудников администрации города и посетителей перестали пускать в здание без QR-кодов. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Все данные о кодах синхронизированны с системой допуска в здание. Поэтому сотрудники просто прикладывают служебное удостоверение к датчику и проходят, - объяснили там.

При этом посетители здания мэрии должны предъявить QR-код охране в электронном или в распечатанном виде. Также им нужно показать паспорт.

В Свердловской области указ о QR-кодах, который подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, начал действовать с 25 октября. Теперь код нужно предъявлять в зданиях госорганов, библиотеках, музеях, выставочных центрах объектах физкультуры и спорта.

Также в регионе с 30 октября появятся COVID-free зоны, куда попасть можно будет только по QR-коду. Эта мера распространится на концертные площадки, театры, филармонии, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха. Для торговых центров и общепита это мера остается рекомендательной.

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