«Ельцин Центр» отменил все мероприятия с 30 октября по 8 ноября

В нерабочие дни в Ельцин Центре будет работать музей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центре» в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября будет работать только музей и арт-галерея - все мероприятия решили отменить.

- В связи с внесением изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 22.10.2021 и объявлением нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября 2021 в Ельцин Центре на этот период отменяются все программные мероприятия, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

В том числе в эти дни не будет лекций и кинопоказов. Кинофестивали, которые должны были пройти 28 октября, тоже решили перенести. Они состоятся позже.

В «Ельцин Центре» отметили, что возврат билетов, купленных на сайте, будет сделан автоматически, а билеты, купленные в кассах в самом здании, можно вернуть только в них же ежедневно с 10 до 21 часов.

В музей и арт-галерею в нерабочие дни можно будет попасть только при наличии QR-кода либо других медицинских документов, подтверждающих вакцинацию либо недавно перенесенное заболевание.

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