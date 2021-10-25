На Урале мать семерых детей несколько лет не получала соцвыплаты из-за просроченного паспорта

Многодетной маме заменили паспорт после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах мать семерых детей несколько лет не получала соцвыплаты из-за просроченного паспорта. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что местная жительница воспитывает семь несовершеннолетних детей. У женщины недействителен паспорт гражданина Российской Федерации в связи с истечением срока его действия, из-за чего ей не перечисляются в течение нескольких лет социальные выплаты на детей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге прокуратура внесла представление председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнесергинского района. После вмешательства специалистов надзорного ведомства многодетной маме заменили паспорт и назначили полагающиеся социальные выплаты на каждого ребенка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка