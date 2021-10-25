На Урале супружеская пара подарила мошенникам 375 тысяч рублей

Потерпевшая рассказала полицейским, что что мошенники грамотно и убедительно разговаривали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавдинском районе супружеская пара отдала мошенникам 375 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД России «Тавдинский».

60-летней женщине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он заявил, что в один из офисов кредитной организации обратилась неизвестная, которая пытается получить от ее имени кредита на 338 тысяч рублей. Пожилая женщина сказала, что не обращалась в банк. Тогда собеседник сообщил, что ей нужно ждать звонка из кредитной организации.

- В течение нескольких минут на телефон пострадавшей вновь поступил звонок, звонившая сообщила, что женщине срочно необходимо обратиться в офис банка для оформления кредита на сумму 350 тысяч рублей, для того чтобы помешать мошенникам, - говорится в сообщении полиции.

Через несколько дней потерпевшая приехала в банк и сделала все, что ей говорили мошенники. Однако женщина получила отказ в кредите. После отказа злоумышленники дали новую инструкцию. Потерпевшая обратилась в другую кредитную организацию и оформила кредит на 100 тысяч рублей и кредитную карту на 75 тысяч рублей.

Женщина полностью доверяла звонившим. Она рассказала потом полицейским, что они грамотно и убедительно говорили. Злоумышленники сказали потерпевшей, что она должна снять все деньги и через салон сотовой связи перевести их на Qiwi -кошелек. При этом мошенники заявили, что если сотрудники салона спросят о целях перевода, женщина должна ответить, что это для родственников.

Пожилая женщина перевела деньги мошенникам. После этого ей в мессенджере пришел договор о погашении кредита. Потерпевшая снова созвонилась с злоумышленниками и спросила, могла ли эта ситуация быть связана с тем, что ее муж недавно пробовал оформить автокредит, но получил отказ. Мошенники узнали у нее номер телефона, фамилию, имя и отчество супруга.

Неизвестные связались с супругом потерпевшей, представившись сотрудниками бюро кредитных историй. Они сказали, что знают о попытке получить автокредит и об отказе. Также мошенники заявили, что готовы помочь мужчине. Они предоставили на выбор три банка и условия кредита. Мужчины выбрал один из них.

Затем злоумышленники сообщили, что выбранный банк предлагает два варианта автокредита: 703 тысячи рублей на пять лет и 745 тысяч рублей на семь лет. Потерпевший выбрал второй вариант. Кредитный договор мужчине должны были отправить в мессенджере.

После подписания документов мошенники спросили у мужчины, когда он сможет перевести первоначальный взнос в 200 тысяч рублей. Потерпевший сказал, что готов это в течение нескольких минут, так как находится рядом с салоном сотовой связи. Получив деньги, злоумышленники сообщили мужчине, что средства поступят на его счет в течение трех часов. Однако деньги не пришли, а мошенники больше не брали трубку. Тогда супруги обратились в полицию.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка