Прокуратура и Роспотребнадзор нашли в уральском детском саду мух на кухне и тараканов в столовой

В детском саду не делали дезинсекцию и дератизацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором закончила проверку детского сада № 30 в поселке Сарапулка в Березовском городском округе. Специалисты нашли там мух и тараканов в пищеблоке, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- Обнаружены живые насекомые – мухи. В горячем цехе над производственным оборудованием размещены клеевые ловушки для мух с мертвыми особями, - говорится в сообщении.

Проверка проводилась утром 16 сентября 2021 года. Ее организовали после сообщений о нашествии тараканов в дошкольном учреждении. Также специалисты нашли в столовой детского сада мертвых тараканов, грязь на полу, на оборудовании и за батареями.

В пищеблоке не проводились процедуры, исключающие загрязнение продуктов. Также не проходили плановые обследования на наличие насекомых два раза в месяц, дезинсекция и дератизация. После проверки во всех помещениях детского сада провели генеральную уборку.

Питанием в детском саду с августа 2021 года занимается ООО «Комбинат общественного питания». По договору, компания должна была предоставлять услуги в соответствии с действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «Комбинат общественного питания» дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению обязательных требований к продукции) и части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей). Кроме того, ведомство внесло представление директору организации.

Также прокуратура внесла представление из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства начальнику Управления образования Березовского городского округа. О выявленных нарушениях проинформировали и директора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

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