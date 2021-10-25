Спрос на курьеров в Екатеринбурге за год вырос в пять раз

По приросту спроса на курьеров Екатеринбург занимает шестое место в рейтинге городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за год спрос на курьеров вырос в 4,8 раза. А за три недели октября 2021 года он увеличился на 19%, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

- Курьеры — самые желанные сотрудники во время локдауна, - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге пешие курьеры получают до 60 тысяч рублей в месяц. При этом водители-курьеры зарабатывают до 100 тысяч рублей. Средний уровень дохода пеших сотрудников составляет 37 тысяч рублей, работников с машиной – 57 тысяч рублей.

По приросту спроса на курьеров Екатеринбург занимает шестое место в рейтинге городов. По зарплате для таких сотрудников столица Урала находится на пятом месте.

В России за год вакансий курьеров на рынке труда стало больше 5,2 раза. При этом за первые три недели октября их стало больше на 10%.

Средняя зарплата по стране для пешего курьера составляет 35 тысяч рублей, для водителя-курьера — 53 тысячи рублей. Такие деньги получают те сотрудники, которые ежедневно выполняют большое количество заказов. За год средняя зарплата курьеров выросла на треть.

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