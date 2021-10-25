На Урале директор магазина, в котором нашли этиловый спирт, пыталась откупиться от полицейских

Директора магазина обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите, в одном из магазинов, полицейские нашли в бутылках емкостью 100 миллилитров этиловый спирт. Директор магазина, понимая, что ей грозит ответственность за это, попыталась откупиться от полицейских, однако силовики не взяли предлагаемую взятку.

- Предприимчивая гражданка в качестве взятки предложила 4 купюры достоинством в 5 тысяч рублей каждая. Эти деньги она принесла в складское помещение своего магазина и настойчиво стала предлагать их полицейским. При этом женщина упорно игнорировала разъяснения сыщиков о том, что попытка подкупа является уголовно наказуемым деянием, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На 63-летнюю владелицу магазина следователи следственного отдела Ирбита СК России по Свердловской области завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие). Его уже направили в суд для рассмотрения.