Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации 25 октября в Свердловской области

В понедельник мобильные пункты работают в девяти мобильных пунктах в трех городах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мобильных пунктах вакцинации продолжают делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Сегодня, в понедельник 25 октября, вакцинироваться можно в девяти таких пунктах в трех городах региона. Публикуем список мест, где можно сделать прививку от гриппа или коронавируса и их график работы.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00 (только «Спутник V» и «Спутник Лайт»)

- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00

- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00

- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 18.00

- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 12.00 до 20.00

- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, к. 216А, 2 этаж) - с 9.00 до 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00 (только «Спутник V» и «Спутник Лайт»)

СЕРОВ

- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00

- Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 11.00 до 18.00.

Напомним, что с собой в мобильный пункт необходимо взять паспорт, полис и снилс.