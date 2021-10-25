Только 14% свердловчан готовы вакцинироваться от коронавируса ради работы

У 16% соискателей во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди невакцинированных соискателей из Свердловской области лишь 14% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Еще 64% не согласны делать прививку от коронавируса и 23% затруднились ответить.

- В разрезе профессиональных сфер наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы наблюдается среди представителей продаж - 25%. И наоборот: тех, кто не готов к прививке ради работы, больше всего в сфере транспорта - 76%», - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Также специалисты выяснили, что у 16% соискателей во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации/готовности поставить прививку от коронавируса, 44% с таким вопросом не сталкивались, остальные пока не были на собеседовании.