Миша Козырев раскритиковал Вадима Самойлова после скандала с Ельцин-Центром: «Музыка внутри сдохла»

Миша Козырев раскритиковал Вадима Самойлова Фото: Алексей БУЛАТОВ/Лариса КУДРЯВЦЕВА

«Ночь музыки» 2021 в Екатеринбурге, прежде всего, запомнится выступлением экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Музыкант раскритиковал площадку Ельцин–Центра, на которой и был организован его концерт. По его словам, «Ельцин-Центр занимается антилиберальной контрпропагандой». Это высказывание вызвало большой резонанс в обществе. Кроме того, за выходку Самойлова пришлось извиняться Евгению Горенбургу, организатору «Ночь музыки». А сам Ельцин-Центр и вовсе заявил о том, что больше не желает работать с фестивалем и его музыкантами.

Не понравилось поведение Вадима Самойлова и известному музыкальному критику Мише Козыреву.

- Когда музыка сдохла внутри тебя давным-давно, когда ты так хотел стать продюсером, но ни одной группы не нашёл и не открыл, когда осталось только бабло на уме и г*** в душе, оно рано или поздно прорвётся наружу. От пустоты и отчаяния... – написал он на своей страничке в Facebook.

При этом Миша Козырев признался, что раньше он и Вадим дружили, а история «Агаты Кристи» - это частично история и его жизни.

- Здесь самое трагическое - это история двух братьев. Распад Агаты был в первую очередь про разницу идеологий. Один (Глеб) - анархист; другой (Вадик) - конформист. И это мощный сюжет, про который, конечно, будут сняты фильмы. Мне важно, что Глеб выпускает альбомы, его Matrixxx живёт и гастролирует (насколько сейчас это возможно). И каким бы он [человек, которому все равно] ни был, мне он ближе, потому что честный и, как показывает время, очень талантливый. <…> - пишет Козырев. - В то же время Вадик (с которым я дружил и уважал его), связавшись с кремлёвскими деятелями, своей дальнейшей карьерой доказал: близость к власти убивает талант. Что он сделал после распада Агаты? Тут ответ простой: ни-че-го сколь-нибудь существенного. Он движется не от песни к песне, а от бюджета к бюджету. От освоения к освоению. Поэтому я и пишу, что «музыка внутри сдохла». (авторская пунктуация сохранена – Прим. Ред.)

Сам Вадим Самойлов в разговоре сведущим Владимиром Соловьевым признался, что не жалеет о сказанных словах.