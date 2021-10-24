В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на камеру домофона

Инцидент произошел на улице Бисертская, 36. Фото: скриншот из видео telegram-канала Екатеринбург№1

В Екатеринбурге поздним вечером 20 октября камера наблюдения на улице Бисертская записала, как мужчина в возрасте разгромил домофон с помощью ножа.

Позже видео появилось в telegram-канале Екатеринбург№1. На записи видно, как мужчина спускается с крыльца магазина «Красное белое» и подходит к дому по адресу Бисертская 36, а затем при помощи ножа атакует домофон.

В УМВД Екатеринбурга сообщили, что личность мужчины еще не установили.

- Сообщение поступило от компании, которая обеспечивает работу данного устройства. В настоящее время проводятся проверки и устанавливается личность данного гражданина, - рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. – От жильцов жалоб к нам не поступало.

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