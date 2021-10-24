В Екатеринбурге на Широкой речке обнаружили труп мужчины

Предположительно, смерть наступила от переохлаждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Широкой Речки на улице Удельной найден труп 42-летнего мужчины. Тело обнаружили очевидцы утром 24 октября. Предположительно смерть наступила из-за переохлаждения.

В Следственном Комитете Екатеринбурга сообщили, что на данный момент проводится проверка.

- При осмотре внешних признаков криминальной смерти нет. Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти, принимаются меры по установлению и опросу возможных очевидцев, - сообщили в пресс службе СК Екатеринбурга.

- Личность умершего, обнаруженного утром 24 октября с признаками переохлаждения, полицейские установили оперативно. Им оказался местный житель, 1979 года рождения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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