В Екатеринбурге часть здания усадьбы ротмистра Переяславцева, которую снесли накануне, восстановят из кирпича

Объект восстановят по чертежам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесли часть здания усадьбы ротмистра Переяславцева - объекта культурного наследия на Карла Либкнехта, 3. Общественники обратили на это внимание и усомнились в законности сноса.

На самом деле, оказалось, что здание не сносят, а реставрируют.

- Что касается того участка, который заинтересовал общественников, это деревянный пристрой, который уже давно сгнил. По проекту планируется снесенную часть здания восстановить из кирпича по чертежам усадьбы, - рассказали в пресс-службе компании-застройщика «Деловой дом на Архиерийской». - Исторической ценности он не представляет, и, более того, он не был внесен в реестр помещений, представляющих историческое наследие, потому что он был пристроен отдельно.

Здание было отключено от электросетей с 80-х годов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снесли деревянную часть здания, которая сгнила Фото: Алексей БУЛАТОВ

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