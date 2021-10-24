В Екатеринбурге часть здания усадьбы ротмистра Переяславцева, которую снесли накануне, восстановят из кирпича

Объект восстановят по чертежам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге снесли часть здания усадьбы ротмистра Переяславцева - объекта культурного наследия на Карла Либкнехта, 3. Общественники обратили на это внимание и усомнились в законности сноса.
На самом деле, оказалось, что здание не сносят, а реставрируют.
- Что касается того участка, который заинтересовал общественников, это деревянный пристрой, который уже давно сгнил. По проекту планируется снесенную часть здания восстановить из кирпича по чертежам усадьбы, - рассказали в пресс-службе компании-застройщика «Деловой дом на Архиерийской». - Исторической ценности он не представляет, и, более того, он не был внесен в реестр помещений, представляющих историческое наследие, потому что он был пристроен отдельно.
Здание было отключено от электросетей с 80-х годов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Снесли деревянную часть здания, которая сгнила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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