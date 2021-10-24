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Общество24 октября 2021 14:58

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего владельца ювелирного бизнеса

Константина Бунькова нашли благодаря его машине
Алиса ЩЕДРИНА
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Константин Буньков пропал еще 22 октября Фото: "Лиза Алерт"

Константин Буньков пропал еще 22 октября Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге с 22 октября волонтеры и полиция искали 61-летнего Константина Бунькова. По словам добровольцев мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле Hyundai Santa Fe черного цвета. Благодаря этой машине, волонтеры и смогли отыскать Бунькова.

- Ночью наши волонтеры отыскали его автомобиль, а затем уже вышли на самого Константина. С ним все хорошо, он жив и уже дома, - сообщили "КП"-Екатеринбург в поисковом отряде «Прорыв».

Сейчас деталями этого дела занимается полиция. Известно, что Константин Буньков занимается производством ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Работает он как индивидуальный предприниматель.