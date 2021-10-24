В Свердловской области за сутки от коронавируса умер 31 пациент

В столице Урала коронавирус подтвердился еще у 164 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 24 октября в Свердловской области выявлено 633 новых случая заболеваемости коронавирусом. Среди них в Екатеринбурге заболело 164 человека.

Также новые случаи заболеваемости подтверждены не только в Екатеринбурге, но и других городах области, таких как Ирбит, Нижний Тагил, Ревда, Качканар, Березовский и другие населенные пункты.

Сейчас в ковидных госпиталях и больницах Свердловский области в тяжелом состоянии лежат больше 11 тысяч человек. Это сильно превышает количество пациентов, которые переносят болезнь в средней форме, их в больницы госпитализировано 8 902 человека.

Также 503 пациента в больницах подключены к аппаратам ИВЛ. При этом за сутки из ковидарниев выписали 435 человек.

Сейчас на Среднем Урале от пандемии COVID-19 умерло 7 258 человек.

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