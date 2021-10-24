Синоптики предупредили о похолодании в начале следующей недели в Свердловской области

На следующей неделе в Екатеринбурге и Свердловской области похолодает Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ

Понижение температуры в Свердловской области начнется уже с понедельника 25 октября. Об этом сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

- С началом следующей недели похолодает. Температура воздуха ожидается близкой к норме: 26-30 октября ночью -4,+1°, на севере до -7°, днем -1,+4°. Осадков в этот период немного и выпадать они будут преимущественно в виде снега, - рассказали в ФГБУ «Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник 25 октября температура максимально поднимется только до 6 градусов. А уже во вторник температура будет держаться на уровне от 1 до 3 градусов тепла. По ночам ожидается минусовая температура в течение всей недели.