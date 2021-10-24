В Екатеринбурге Jaguar провалился в яму, которая начала заполняться водой

По словам очевидцев, яма была раскопана уже больше месяца. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге Jaguar снес ограждение на перекрестке Радищева-Шейкмана, где проводили ремонтные работы, и провалился в глубокую яму.

- О пострадавших не сообщалось. Обстоятельства аварии выясняются, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцы сообщают, что яма была выкопана для ремонта и замены коммуникаций уже больше месяца назад. По предположению читателя «КП», водитель повредил часть трубы, из которой большими потоками полилась вода.

- Я увидел эту аварию где-то в 7:30 утра. Тогда ГАИ уже были на месте. Я подбежал, снял видео, и убежал, так как сильно торопился, - сообщает очевидец.

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