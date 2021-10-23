Что стало причиной повреждения будет известно чуть позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге второй раз за день электричество пропало из-за повреждения кабельной линии. В этот раз без света больше часа сидели жители Эльмаша. Сейчас уже часть домов подключили по резервным схемам.

- В 19:58 было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения потребителей на участке проспекта Космонавтов, Орджоникидзевского района города. Бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыла на место. Энергетики завершают восстановительные работы для подключения остальных жителей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал».

Что стало причиной повреждения будет известно чуть позже, когда начнутся ремонтные работы на объекте. Пока специалисты также, как и в случае с отключением на ВИЗе, которое произошло сегодня днем, не исключают внешнее воздействие.

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