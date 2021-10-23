Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 21:10

В Екатеринбурге второй раз за день электричество пропало из-за повреждения кабельной линии

Без света больше часа сидели жители Эльмаша
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Что стало причиной повреждения будет известно чуть позже

Что стало причиной повреждения будет известно чуть позже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге второй раз за день электричество пропало из-за повреждения кабельной линии. В этот раз без света больше часа сидели жители Эльмаша. Сейчас уже часть домов подключили по резервным схемам.

- В 19:58 было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения потребителей на участке проспекта Космонавтов, Орджоникидзевского района города. Бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыла на место. Энергетики завершают восстановительные работы для подключения остальных жителей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал».

Что стало причиной повреждения будет известно чуть позже, когда начнутся ремонтные работы на объекте. Пока специалисты также, как и в случае с отключением на ВИЗе, которое произошло сегодня днем, не исключают внешнее воздействие.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка