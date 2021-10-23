Свердловский ГУФСИН: В сети распространяют старое видео с нарушениями прав осужденного, выдавая его за новое

В ГУФСИН считают, что человек распространяющий видео пользуется тем, что общественность в последние месяцы критически оценивает правоохранительную и пенитенциарную систему Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУФСИН по Свердловской области заявили, что в сети распространяют старое видео с нарушениями прав осужденного, выдавая его за новое. Речь, по словам пресс-секретаря регионального ГУФСИН Александра Левченко, идет о кадрах, опубликованных на YouTube в октябре Алексеем Соколовым, называющим себя правозащитником, которые в действительности якобы датируются 2013 годом.

- На видеокадрах транслируется эпизод нарушений прав осужденного от 2013 года, который был исследован в правоохранительных органах в 2016 году. Заместитель начальника ИК-2 Екатеринбурга Б. был приговорен к реальному сроку свободы, лишен права пенсии и звания. Остальные граждане из числа осужденных, которые участвовали в этой акции в 2013 году, также были осуждены и сегодня отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы региона, - рассказал Александр Левченко.

По его словам, Соколов, называющий себя правозащитником, вводит в заблуждение людей и преднамеренно выдает давние события за сенсацию, пользуясь тем, что общественность в последние месяцы критически оценивает правоохранительную и пенитенциарную систему.

Александр Левченко также отмечает, что человек, опубликовавший видеозапись, и организации, курируемые им, в предыдущие годы проиграл несколько судов, заплатив оболганным сотрудникам колоний более 200 тысяч рублей. Опубликованные сейчас кадры уже исследуются проверочной комиссией ГУФСИН для их юридической оценки.