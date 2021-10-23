В Екатеринбурге в ДТП пострадал двухлетний малыш

Водитель отвлекся от дороги, посмотрев в зеркало заднего вида Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Комсомольской, днем 23 октября, произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш. Он ехал с мамой на заднем сидении слева в Nissan. Ребенок сидел у женщины на коленях, когда в них влетел водитель Toyota. Малыша с ушибом мягких тканей головы увезли в ДГКБ № 9.

- Водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь по ул. Комсомольская со стороны ул. Академическая в направлении ул. Технологическая, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем Nissan Primera, двигающимся в попутном направлении и остановившийся в потоке автомобилей. Nissan Primera откинуло на автомобиль Kia Rio, который остановился перед автомобилем Nissan Primera , - рассказали в ГИБДД города Екатеринбурга.

Известно, что за рулем Toyota находился 19-летний парень, который всего год водит автомобиль, но уже 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он рассказал, что ехал по крайней правой полосе и, когда при перестроении посмотрел в зеркало заднего вида, случайно въехал в Nissan, который ехал в попутном направлении, но из-за пробки встал.

Госавтоинспекторы вновь обратились к водителям с просьбой не отвлекаться и не совершать резких маневров, а родителям напомнили о необходимости перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.