В Екатеринбурге Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе

Санврачи советуют жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор продолжает контролировать качество атмосферного воздуха в Екатеринбурге после сильного смога из-за тления торфяника возле микрорайона Солнечный. Сегодня, 23 октября, исследования проб, отобранных на улицах Лучистая, Счастливая, 6, Родонитовая, 21 и Мичурина, 98, не показали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

- Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Санврачи советуют жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, чаще делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

В случае недомогания специалисты советуют обратиться к врачу.