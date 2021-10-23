В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 61-летнего мужчину

Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропал 61-летний Буньков Константин. О его местонахождении ничего неизвестно с 22 октября. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт».

- Он может передвигаться на автомобиле Hyundai Santa Fe черного цвета ГН Н340НК 96 регион, - рассказали добровольцы.

Приметы:

Рост: 182 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: голубые.

Цвет волос: седые.

На момент пропажи был одет: шапка вязаная бордового цвета, куртка демисезонная бордового цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета.

Особые приметы: между большим и указательным пальцем левой руки тату, буквы «SO».

Если вы знаете, где может находится Константин, сообщите в полицию по телефону 8 (343) 356-42-05 или 112.