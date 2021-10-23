В Верхней Пышме подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

Врачи пытались спасти мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме подросток купил баллончик с газом в одном из местных магазинов, надышался им и погиб. Все произошло в подъезде дома на глазах его друга.

- Мальчик упал на выходе из подъезда дома, прохожие вызвали «скорую помощь», но спасти врачам его не удалось - он скончался в реанимации. Его мать и отец с небольшим промежутком по времени недавно умерли, воспитанием занималась бабушка, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи начали доследственную проверку после смерти мальчика. По их данным, гибель подростка не носит криминального характера.

- Согласно результатам вскрытия, причиной смерти мальчика явилось отравление газом. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти и избиения нет (в том числе, зубы подростка целы), - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Процессуальная проверка продолжается, по её итогам будет принято процессуальное решение.