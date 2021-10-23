Вадим Самойлов раскритиковал "Ельцин Центр" и подвел организаторов "Ночи музыки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ельцин Центр» после выходки Вадима Самойлова прекращает сотрудничество с «Ночью музыки». Напомним, что музыкант раскритиковал площадку на которой сам же и выступал. Команда «Ельцин центра» посчитала невозможным оставлять заявление Вадима Самойлова со сцены без ответа.

- Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал, - рассказали представители площадки. - Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах «Ельцин Центра».

Напомним, после выходки Вадима Самойлова ситуацию сгладить пытался директор фестиваля Евгений Горенбург. Он перед финальной песней «Ночи музыки» вышел на сцену площадки КРК «Уралец» и публично извинился перед сотрудниками и представителями «Ельцин Центра» за музыканта.