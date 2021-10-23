В Свердловской области на трассе 25-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 2 километре трассы «Мезенское-Заречный» 25-летний пешеход погиб под колесами иномарки. Трагедия произошла вечером, 22 октября. Молодой человек шел по проезжей части.
- По предварительным данным 39-летний водитель автомобиля Hyundai, при движении со стороны г. Заречный в сторону с. Мезенское, допустил наезд на 25-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По данным ГИБДД, на пешеходе не было световозвращающих элементов. Водителя проверили на состояние опьянения - он был трезв.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.
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