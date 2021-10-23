Наташа Королева опубликовала фото в еловых ветках из бани в Екатеринбурге

Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева опубликовала в Instagram фото в еловых ветках из бани в Екатеринбурге. Артистка приехала в столицу Урала, чтобы провести концерт 22 октября во Дворце молодежи.

- На Чили на расслабоне!!! Ну здравствуй пятница, - написала в посте артистка.

Также Наташа Королева посетила «Ельцин Центр», в котором, как рассказали в музее, почти не выпускала из рук мобильный телефон все время экскурсии и многое фиксировала под собственные комментарии.

- Благодаря Музею Бориса Ельцина я вернулась в свои молодые годы, полностью окунулась в эту эпоху и даже проронила слезу, когда увидела подушечку, которую Борис Николаевич вышил в подарок маме, - рассказала артистка. - Это показатель, что это не только харизматичный лидер, но и трогательный живой человек, я не знала таких подробностей о нем.